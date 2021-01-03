3 января. Первое протестное воскресенье в 2021-м

В первое воскресенье 2021 года белорусы продолжили традицию выходить на улицу, протестуя против фальсификации прошедших президентских выборов, необоснованной жестокости силовиков в отношении мирных манифестантов, выступая за демократические перемены. Их активность проявилась в виде маршей, пикетов и цепей солидарности, а также различных креативных акций.

МИНСК.

С раннего утра в микрорайонах столицы была заметна активность небезразличных к ситуации в стране граждан.

Возле факультета журналистики Белгосуниверситета прошла акция в поддержку репрессированных журналистов. Собравшиеся держали плакаты “Free Press Club”, “Не стать Азаренком”, “62 избитых журналиста”, “1200 суток за решеткой”, “497 задержаний”, “15 уголовных дел”.

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