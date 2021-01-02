В Беларуси все же подняли налог для операторов электросвязи и сотовой связи. Что говорит бизнес

С 1 января в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи – с 18% до 30%. Изменения ввели обновленным Налоговым кодексом, сообщает TUT.BY.



Как говорится в документе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г. операторы сотовой подвижной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 30 процентов».

В пресс-службе А1 по этому поводу заявили: «Мы горды тем, что А1 на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией. При этом временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом Закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах – бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя».

Ранее в пресс-службе МТС также отметили, что «возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов».



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