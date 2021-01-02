От Covid скончался Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме “Человек-амфибия”

Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме “Человек-амфибия”, скончался от коронавируса, сообщила в субботу “Интерфаксу” дочь артиста Ирина Коренева.

“Умер, да. Перед смертью он лежал в “красной зоне” с коронавирусом”, – сказала собеседница агентства.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Актер театра и кино, педагог. В 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской. На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева “Человек-амфибия”, которая впоследствии и принесла Кореневу широкую известность. Также известен по ролям в фильмах “Свет далекой звезды”, “Дети Дон-Кихота”, “Сыны Отечества”, “Освобождение”, “Дорога в ад” и других.

В 1961 году пришел в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), был ведущим артистом труппы.

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