Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 2 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны 3007 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрированы 198125 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 181109 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.
За минувшие сутки выполнено 21942 теста, всего в стране проведено 4037453 теста на COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 83979200 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1828188 человек.