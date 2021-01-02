Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 2 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны 3007 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрированы 198125 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 181109 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 21942 теста, всего в стране проведено 4037453 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 83979200 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1828188 человек.

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