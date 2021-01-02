Комитет ООН по правам человека обязал власти Беларуси изменить закон о массовых мероприятиях

Бывший мэр Гомеля Светлана Гольдаде сообщила, что Комитет ООН по правам человека принял в ее пользу решение об изменении закона о массовых мероприятиях в Беларуси, информирует Telegraf.by.

Комитет ООН по правам человека опубликовал принятое решение №2330/2014 по жалобе экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде. В ООН от белорусских властей в очередной раз потребовали изменить национальный закон и подходы к проведению массовых мероприятий.

Эксперты ООН посчитали, что представленные факты свидетельствуют о нарушении властями Беларуси международных прав на мирное собрание и свободное выражение мнений. Принятое в Женеве решение является окончательным, обжалованию не подлежит.

Жалоба касалась запрета властями Гомеля на проведение пикета в защиту осужденного тогда правозащитника Алеся Беляцкого. Тогда чиновники обосновали отказ в разрешении на проведение пикета тем, что Светлана Гольдаде обязана была заключить договор с милицией и другими службами для обеспечения безопасности во время пикета.

«В совместной жалобе в Комитет ООН по правам человека гомельчане поставили не только вопросы о нарушении прав на мирное собрание и свободное выражений мнений, но просили обязать официальный Минск изменить национальный закон о массовых мероприятиях, практика которого на праве о собраниях каждого ставит жирное табу», – сообщили в гомельском отделении незарегистрированного правозащитного центра «Вясна».

Поначалу власти Беларуси участвовали в процессе. И даже заявили, что белорусы не имели права обращаться в ООН с жалобой, так как не исчерпали все внутригосударственные возможности для отстаивания своих прав. Однако в ООН после разбирательства посчитали, что это не так.

После этого МИД Беларуси прислал в Комитет ООН по правам человека уведомление об отказе в сотрудничестве и дальнейшим дистанцированием от любого решения, которое будет принято по делу.

В комитете ООН по правам человека обязали власти Беларуси:

представить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты. Это требует, в частности, предоставить пострадавшим адекватную компенсацию;

предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем, путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения;

в течение 180 дней сообщить в Комитет ООН по правам человека о выполнении принятого решения и опубликовать его в средствах массовой информации.

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