Казахстан отменил смертную казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации международного договора, запрещающего использование смертной казни в стране в мирное время.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики, опубликованном 2 января, передает “Радио Свобода”.

Страна присоединилась к Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену этого вида наказания. В документе сказано, что участники протокола считают отмену способствующей укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека.

Теперь упоминания этого вида наказания нужно убрать из 17 статей уголовного кодекса. В действующем законодательстве Казахстана смертная казнь предусмотрена за терроризм и за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а также за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Нурсултана Назарбаева.

На постсоветском пространстве только белорусские власти продолжают применять смертную казнь. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговорённых к высшей мере наказания.

В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.

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