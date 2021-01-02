Игорь Стасевич попрощался с БАТЭ

Знаменитый белорусский полузащитник Игорь Стасевич, лучший ассистент в истории чемпионатов Беларуси, покинул клуб БАТЭ, в котором провел два внушительных периода: сезоны 2004–2010 и 2015-2020, сообщает сайт клуба.

Особенно успешным для него выдался второй из названных этапов. За эти шесть лет Игорь добился фантастических результатов: трижды признавался лучшим футболистом Беларуси, четырежды – лучшим игроком чемпионата, 6 раз – лучшим полузащитником высшей лиги, а также 6 раз включался в список 22 лучших футболистов чемпионата. Кроме того, в 2018 году Стасевич вступил в почетный Клуб Сергея Алейникова, в котором сейчас с 625 матчами занимает 4-е место.

Хватало у Игоря и командных достижений. На последнем шестилетнем отрезке он 4 раза становился чемпионом страны (2015-18), 3 – обладателем Суперкубка (2015–2017) и 2 – Кубка Беларуси (2015, 2020). Вместе с БАТЭ выступал в групповых турнирах Лиги чемпионов (2015/16) и Лиги Европы (2017/18, 2018/19). При этом в розыгрыше Лиги Европы-2018/19 он поделил первое место (на пару с Виллианом из лондонского “Челси”) по числу “ассистов”.

За все годы в составе “желто-синих” Стасевич провел 413 официальных матчей (в 149 из них был капитаном), участвовал в 267 победных поединках, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач. Неудивительно, что Игорь является автором множества самых разнообразных клубных рекордов.

ФК БАТЭ благодарит Игоря Стасевича за значительный вклад в достижения клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере!

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