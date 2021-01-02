Госсекретарь Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым, который три месяца провел в СИЗО в Минске.

Снимок со встречи глава внешнеполитического ведомства США опубликовал в Twitter. Он отметил усилия большой команды американских дипломатов Минска и Киева по освобождению Шклярова, а также поддержку семьи политзаключенного.

Детали встречи Помпео и Шклярова не приводятся.

На фото, кроме Шклярова и Помпео, – жена Виталия, работница Госдепа США Хезер Шклярова и их дети.

Гражданин США и Беларуси Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК («Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

Шклярова, в частности, подозревали в том, что он работал политтехнологом блогера Сергея Тихановского, который был задержан по этой же статье 29 мая.

10 октября Шкляров присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, а через шесть дней ему изменили меру пресечения на домашний арест.

24 октября госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с Лукашенко призвал освободить Шклярова.

27 октября стало известно, что Шкляров покинул Беларусь. Его уголовное дело не приостановлено и не закрыто.

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