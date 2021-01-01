ВОЗ: получившие вакцину от COVID-19 не должны расслабляться

В конце 2019 года Всемирная организация здравоохранения получила первые тревожные сообщения из Китая о случаях пневмонии «загадочного происхождения». Сегодня, когда коронавирус «покорил» все континенты, эксперты ВОЗ констатируют: прививка поможет нам восстановить нормальную жизнь, но COVID-19 вряд ли исчезнет – он станет эндемическим заболеванием, как грипп, например.

Выступая накануне Нового года на брифинге в Женеве, Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус отметил основные вехи пути, который многим показался вечностью, но был пройден за год: в январе прошлого года эксперты Организации выпустили первый пакет всеобъемлющих рекомендаций, тогда же был расшифрован геном вируса и опубликован протокол для диагностики.

30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, в феврале эксперты Организации обнародовали глобальный План борьбы с коронавирусом. Позднее в результате активной научной деятельности по всему миру, которая осуществлялась при координации ВОЗ, появились первые данные об эффективном лечении тяжелых форм болезни и прививках.

«Научный прорыв, ставший возможным благодаря беспрецедентному сотрудничеству между общественным и частным секторами, привел к тому, что в ряде стран недавно уже начали применение безопасной и эффективной вакцины, – отметил д-р Тедрос. – Это огромное достижение!». «Но мы в ВОЗ не успокоимся, пока доступ к новой вакцине не получат все нуждающиеся по всему миру», – добавил он.

По словам д-ра Тедроса, человечество ждет еще много трудностей, в том числе, связанных с мутациями вируса. В данный момент эксперты ВОЗ тесно сотрудничают с учеными из Великобритании и Южной Африки, где продолжается исследование новых штаммов. По последним, но все еще не окончательным данным, известно, что эти варианты коронавируса не более опасны, чем те, что циркулировали до сих пор. Так же не выявлены случаи повторного заражения среди уже переболевших (в случае значительных мутаций обычно существуют опасения повторного заражения измененным вирусом).

«Работа в лабораториях продолжается в эти минуты и не остановится в праздничные дни», – сообщила Главный технический специалист ВОЗ Мария Ван Керкхов. Перед учеными стоит задача подтвердить эффективность существующих вакцин против выявленных мутаций вируса, а также понять, насколько эти штаммы легче передаются. «В ближайшие дни и недели мы ожидаем новых результатов [этих исследований]», – добавила она.

Что касается вакцин, то эксперты предлагают не расслабляться: на сегодня точно известно, что вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни, а вот стопроцентной уверенности в том, что она защищает вообще от заражения, пока нет. Это значит, что, отправляясь в страну с благополучной эпидемиологической ситуацией, где в настоящее время нет активного распространения вируса, вакцинированный человек должен соблюдать те же меры предосторожности, что и до получения прививки.

И еще. Нынешний год при всей своей тяжести стал годом торжества науки, но нам еще предстоит многое узнать о коронавирусе, вызывающем COVID-19. В целом ученые полагают, что о его ликвидации пока говорить очень рано – сейчас главное научиться «сосуществовать». Скорее всего, заболевание станет эндемическим, то есть в обозримом будущем полностью от него не избавиться.

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