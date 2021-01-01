В 2020 году цена на золото побила рекорд

По итогам 2020 года котировки золота выросли на 21,7%. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

В июле прошлого года цена золота впервые в истории превысила 2000 долларов США за тройскую унцию (31,1 грамма). Накануне Нового 2021 года цена за унцию была около 1900 долларов.

Белорусские ценности золотого запаса хранятся в центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом. На начало прошлого года золотой запас Беларуси составлял 42,2 тонны золотого эквивалента.

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