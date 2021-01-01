Уличные войны на фоне пандемии. Протестные итоги 2020 года

Несмотря на эпидемию COVID-19, охватившую в 2020 году всю планету и сопровождавшуюся беспрецедентными карантинным мерами, люди во многих государствах все равно выходили на улицы ради политического протеста. В США 2020 год был отмечен самыми крупным уличными выступлениями в истории страны, а в Беларуси протестующие пошатнули авторитарный режим Александра Лукашенко. В обзоре «МБХ медиа» — наиболее крупные и политически значимые уличные протесты, проходившие в 2020 году в мире.

Беларусь: незавершенная революция

Вряд ли кто-то в Беларуси еще в начале 2020 года мог предвидеть, что летом-осенью страна будет охвачена многотысячными акциями протеста, и Александру Лукашенко удастся удержать власть только ценой колоссальных усилий всех силовых ведомств.

Недовольство нарастало постепенно. Весной белорусы были возмущены неадекватной реакцией Лукашенко на коронавирусную пандемию. Борьба с COVID-19 стала задачей номер один для почти всех европейских правительств. Но белорусский президент в своих публичных выступлениях предлагал бороться с болезнью при помощи водки и работы в поле на тракторе. К несчастью для Лукашенко, именно на 2020 год пришлись очередные президентские выборы. Отказ в регистрации основным оппозиционным кандидатам и посадка в тюрьму двух самых популярных в стране политиков лишь способствовали протестной мобилизации белорусов. Они объединились вокруг единственного приемлемого участника предвыборной гонки — Светланы Тихановской. После прошедших 9 августа выборов власти объявили о том, что Лукашенко победил с 80% народной поддержки. Это неправдоподобное заявление вызвало в стране взрыв возмущения.

9-11 августа Минск и другие крупные города республики стали ареной ожесточенных уличных столкновений протестующих с силовиками. Следует отметить, что с самого начала белорусы желали мирного протеста. Но уже в первые минуты уличного противостояния ОМОН и другие спецподразделения начали применять жестокое насилие в отношении безоружных людей. Сообщения о массовых избиениях задержанных, о пытках в омоновских автобусах, в отделениях милиции, в изоляторах шокировали и Беларусь, и весь цивилизованный мир. В ответ на жестокость карательных операций белорусы начали строить в Минске баррикады, использовать против силовиков фейерверки, происходили наезды автомобилистов на сотрудников ОМОН.

Через несколько дней протесты вошли в мирную фазу. Главной движущей силой протестных акций стали женщины, затем на улицы вышли рабочие крупных промышленных предприятий и студенты. В стране начались забастовки.

16 августа в Минске состоялась грандиозная акция протеста, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 100 тысяч до 500 тысяч человек. С тех пор на протяжении нескольких месяцев каждое воскресенье в Минске на улицы выходило не менее 100 тысяч протестующих. Попытки властей при помощи админресурса организовать лоялистские акции не были особо успешными — «за батьку» готово было выходить в разы меньше людей, чем против него.

Во второй половине августа силовики почти исчезли с улиц Минска, и белорусы получили возможность реализовывать право на свободу собраний без каких-либо ограничений. Ситуация вновь изменилась в конце лета, когда милиция снова начала массово задерживать протестующих, в том числе и журналистов. На протяжении сентября-октября насилие со стороны МВД нарастало. Наравне с ОМОНом и внутренними войсками власти начали использовать оперативников в штатском, вооруженных дубинками и деревянными палками.

С ноября руководство МВД уже старалось не допускать вообще никаких крупных скоплений протестующих в центре города, разгоняя традиционные воскресные акции. Использование водометов и светошумовых гранат, стрельба в воздух, регулярные отключения интернета и остановка метро стали рутиной осенью 2020 года. Число политических заключенных, находящихся в СИЗО, перевалило за полторы сотни, а счет административно арестованных шел на тысячи.

В декабре протестные акции проходили в основном в «спальных районах» белорусской столицы и также сопровождались карательными рейдами милиции и массовыми задержаниями.

Нескольким белорусам борьба против режима Лукашенко стоила жизни. Первым погибшим во время протестов 2020 года стал Александр Тарайковский — его застрелили сотрудники спецназа МВД «Алмаз» 10 августа в Минске. Последним на данный момент погибшим является Роман Бондаренко — он был похищен 11 ноября провластными боевиками во дворе собственного дома, впоследствии поступил в больницу с тяжелейшими травмами и скончался. Использование режимом Лукашенко боевиков в штатском, не являющихся сотрудниками силовых структур, стало знаковым явлением осени 2020 года. Имеются данные о том, что координировала работу этих боевиков лично пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Всего в Беларуси в период массовых протестов погибло, по разным данным, от четырех до семи человек, и не менее шести пропали без вести. Сотни людей были ранены.

Кыргызстан: третья революция

В 2020 году третий раз в истории Кыргызстана президент покинул свой пост из-за массовых народных выступлений.

Впервые «цветная революция» сотрясла Кыргызстан в 2005 году, когда был свергнут и бежал в Москву первый президент этой страны Оскар Акаев, правивший с 1990 года. Эта революция была практически бескровной. Гораздо хуже обстояли дела через пять лет, в 2010 году, когда кыргызы решили свергнуть второго президента республики Курманбека Бакиева. Бакиев неожиданно оказал ожесточенное сопротивление. Штурм президентского дворца превратился в настоящее сражение, в уличных боях погибли 84 человека. Тем не менее итог был таким же, как и в случае с Акаевым — Бакиеву пришлось бежать из страны. Только убежище ему предоставила не Россия, а Беларусь.

В 2020 году президент Сооронбай Жээнбеков хоть и довел страну до новой революции, но все же, в отличие от Акаева и Бакиева, избежал участи изгнанника.

Массовые протесты, как это часто бывает, начались из-за фальсификаций на выборах. По результатам октябрьских выборов в парламент центризбирком объявил о победе трех партий, считающихся в той или иной степени близкими к власти. Большинство оппозиционных партий итоги выборов не признали, в столице страны Бишкеке начались акции протеста.

После столкновений с силовиками протестующие захватили здание правительства республики. Главы МВД и Государственного комитета национальной безопасности не просто покинули свои посты, а бежали в неизвестном направлении. Протестующие заняли зал заседаний парламента, а центризбирком поспешил объявить выборы в парламент недействительными. Один за другим начали дезертировать со своих постов главы регионов, в том числе сложил полномочия мэр столицы.

Сотрудники МВД практически исчезли с улиц Бишкека и оппозиционерам самим пришлось обеспечивать в городе порядок, формируя народные дружины. В условиях коллапса государства и распространения слухов о бегстве президента оппозиционные лидеры приступили к дележу власти.

Жээнбеков дал знать о себе через несколько дней, введя в Бишкек войска и объявив чрезвычайное положение. Это помогло стабилизировать ситуацию на улицах в плане борьбы с преступностью. Но введение войск никаким образом не спасало власть Жээнбекова, не желавшего давить оппозицию танками (это привело бы к гражданской войне), но и не имевшего поддержки в обществе для продолжения политической борьбы.

Под давлением оппозиции он вынужден был утвердить одного из оппозиционных лидеров Садыра Жапарова в качестве премьер-министра, и 15 октября подал в отставку. Внеочередные президентские выборы назначены на январь 2021 года.

США: крупнейшие уличные беспорядки в истории страны

Чрезвычайно большие права полиции и практикуемое ею жесткое насилие в отношении задержанных — давняя проблема Соединенных Штатов. Очередной эпизод полицейского произвола в отношении задержанного привел в 2020 году к массовым беспорядкам невиданного в истории США масштаба.

25 мая в Миннеаполисе в результате действий полиции погиб задержанный по подозрению в сбыте фальшивых банкнот афроамериканец Джордж Флойд. Видеозапись, на которой видно, как белый полицейский прижимает шею Флойда коленом к асфальту, попала в интернет. Уже на следующий день в Миннеаполисе начались протесты, вскоре охватившие все крупнейшие города США. Летом в уличных акциях по всей стране приняло участие до 26 миллионов человек.

Протесты шли в рамках антирасистского движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»). Движение BLM позиционировало себя как антирасистское. Имелось в виду, что белые полицейские предвзято относятся к афроамериканцам – хотя в патрульной группе, задержавшей Флойда, не все полицейские были белыми.

Однако, наряду с мирными демонстрациями против полицейского насилия по американским городам прокатились беспорядки и погромы, зачастую имевшие характер «черного расизма». Афроамериканские владельцы ресторанов и торговых лавок зачастую вынуждены были писать на воротах своих заведений «Это бизнес черных» — но помогало не всегда. Полицейский участок в злополучном Миннеаполисе сожгли уже на третий день протестов. Впоследствии одной из главных мишеней активистов BLM стали памятники лидерам Конфедерации и любым историческим деятелям, которые по мнению погромщиков, были «расистами». Например, вандалы исписали лозунгами и разрушили памятник французскому королю Людовику XVI в Луисвилле (город назван в честь этого монарха, помогавшего американцам в войне за независимость от Англии).

Чрезмерное насилие при подавлении протестов также применяли полиция и Национальная гвардия. Десятки раз жертвами атак силовиков становились журналисты.

Протесты привели к широкой дискуссии в американском обществе о границах допустимого полицейского насилия.

Армения: бунт после военной катастрофы

2020 год для Армении оказался самым тяжелым за всю ее постсоветскую историю. Тлеющий с 1994 года карабахский конфликт осенью перерос в новую полномасштабную войну. В результате скоротечной военной операции Азербайджан нанес разгромное поражение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, целиком зависимой от Армении.

Согласно мирному соглашению армянам пришлось оставить оккупированные в 90-е годы «исконно азербайджанские» районы, граничащие с Нагорным Карабахом. Значительную часть территории самого Карабаха, включая город Шуши, также была занята азербайджанской армией. Гарантией существования остатков Нагорно-Карабахской республики отныне являются лишь российские миротворцы. Они же выступают гарантом сохранения транспортного коридора между Карабахом и «большой Арменией».

Особенно унизительным для армян является пункт о создании транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью — это коридор должен пройти по территории «большой Армении».

Сразу после подписания мирных соглашений премьер-министр Армении Никол Пашинян стал объектом ожесточенной критики внутри страны. Армянское общество было шокировано: ведь на протяжении всего военного конфликта (с конца сентября до начала ноября) армянская пропаганда уверяла, что войска героически сражаются, одерживают победу за победой, а враг несет огромные потери. Этот поток фанфаронства прервался на полуслове, когда азербайджанцы взяли стратегически важный город Шуши — и внезапно стало ясно, что война проиграна.

Пашиняну поражение ставят в вину его противники, в том числе бывший лидер Армении Серж Саргсян, фактически свергнутый Пашиняном в 2018 году. Уйти в отставку ради преодоления раскола в обществе Пашиняна просит и глава Армянской апостольской церкви Католикос всех армян Гарегин II.

На протяжении ноября-декабря 2020 в Ереване и других армянских городах организуются акции протеста оппозиции, периодически происходят столкновения с полицией. 10 ноября протестующие даже захватили здание парламента, вытащили председателя Национального собрания Арарата Мирзояна из машины и избили его.

Никол Пашинян заявляет, что готов уйти в отставку, но лишь после досрочных парламентских выборов.

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