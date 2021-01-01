Уличные войны на фоне пандемии. Протестные итоги 2020 года

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Акция протеста сторонников белорусской оппозиции. Фото: Виктор Драчев / Коммерсантъ

Несмотря на эпидемию COVID-19, охватившую в 2020 году всю планету и сопровождавшуюся беспрецедентными карантинным мерами, люди во многих государствах все равно выходили на улицы ради политического протеста. В США 2020 год был отмечен самыми крупным уличными выступлениями в истории страны, а в Беларуси протестующие пошатнули авторитарный режим Александра ЛукашенкоВ обзоре «МБХ медиа» — наиболее крупные и политически значимые уличные протесты, проходившие в 2020 году в мире.

Беларусь: незавершенная революция

Вряд ли кто-то в Беларуси еще в начале 2020 года мог предвидеть, что летом-осенью страна будет охвачена многотысячными акциями протеста, и Александру Лукашенко удастся удержать власть только ценой колоссальных усилий всех силовых ведомств.

Недовольство нарастало постепенно. Весной белорусы были возмущены неадекватной реакцией Лукашенко на коронавирусную пандемию. Борьба с COVID-19 стала задачей номер один для почти всех европейских правительств. Но белорусский президент в своих публичных выступлениях предлагал бороться с болезнью при помощи водки и работы в поле на тракторе. К несчастью для Лукашенко, именно на 2020 год пришлись очередные президентские выборы. Отказ в регистрации основным оппозиционным кандидатам и посадка в тюрьму двух самых популярных в стране политиков лишь способствовали протестной мобилизации белорусов. Они объединились вокруг единственного приемлемого участника предвыборной гонки — Светланы Тихановской. После прошедших 9 августа выборов власти объявили о том, что Лукашенко победил с 80% народной поддержки. Это неправдоподобное заявление вызвало в стране взрыв возмущения.

9-11 августа Минск и другие крупные города республики стали ареной ожесточенных уличных столкновений протестующих с силовиками. Следует отметить, что с самого начала белорусы желали мирного протеста. Но уже в первые минуты уличного противостояния ОМОН и другие спецподразделения начали применять жестокое насилие в отношении безоружных людей. Сообщения о массовых избиениях задержанных, о пытках в омоновских автобусах, в отделениях милиции, в изоляторах шокировали и Беларусь, и весь цивилизованный мир. В ответ на жестокость карательных операций белорусы начали строить в Минске баррикады, использовать против силовиков фейерверки, происходили наезды автомобилистов на сотрудников ОМОН.

Уличные войны на фоне пандемии. Протестные итоги 2020 года
Силовики задерживают участницу акции протеста “Марш смелых” против действующей власти в центре города. Фото: ТАСС

Через несколько дней протесты вошли в мирную фазу. Главной движущей силой протестных акций стали женщины, затем на улицы вышли рабочие крупных промышленных предприятий и студенты. В стране начались забастовки.

16 августа в Минске состоялась грандиозная акция протеста, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 100 тысяч до 500 тысяч человек. С тех пор на протяжении нескольких месяцев каждое воскресенье в Минске на улицы выходило не менее 100 тысяч протестующих. Попытки властей при помощи админресурса организовать лоялистские акции не были особо успешными — «за батьку» готово было выходить в разы меньше людей, чем против него.

Во второй половине августа силовики почти исчезли с улиц Минска, и белорусы получили возможность реализовывать право на свободу собраний без каких-либо ограничений. Ситуация вновь изменилась в конце лета, когда милиция снова начала массово задерживать протестующих, в том числе и журналистов. На протяжении сентября-октября насилие со стороны МВД нарастало. Наравне с ОМОНом и внутренними войсками власти начали использовать оперативников в штатском, вооруженных дубинками и деревянными палками.

С ноября руководство МВД уже старалось не допускать вообще никаких крупных скоплений протестующих в центре города, разгоняя традиционные воскресные акции. Использование водометов и светошумовых гранат, стрельба в воздух, регулярные отключения интернета и остановка метро стали рутиной осенью 2020 года. Число политических заключенных, находящихся в СИЗО, перевалило за полторы сотни, а счет административно арестованных шел на тысячи.

В декабре протестные акции проходили в основном в «спальных районах» белорусской столицы и также сопровождались карательными рейдами милиции и массовыми задержаниями.

Нескольким белорусам борьба против режима Лукашенко стоила жизни. Первым погибшим во время протестов 2020 года стал Александр Тарайковский — его застрелили сотрудники спецназа МВД «Алмаз» 10 августа в Минске. Последним на данный момент погибшим является Роман Бондаренко — он был похищен 11 ноября провластными боевиками во дворе собственного дома, впоследствии поступил в больницу с тяжелейшими травмами и скончался. Использование режимом Лукашенко боевиков в штатском, не являющихся сотрудниками силовых структур, стало знаковым явлением осени 2020 года. Имеются данные о том, что координировала работу этих боевиков лично пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Всего в Беларуси в период массовых протестов погибло, по разным данным, от четырех до семи человек, и не менее шести пропали без вести. Сотни людей были ранены.

Кыргызстан: третья революция

В 2020 году третий раз в истории Кыргызстана президент покинул свой пост из-за массовых народных выступлений.

Впервые «цветная революция» сотрясла Кыргызстан в 2005 году, когда был свергнут и бежал в Москву первый президент этой страны Оскар Акаев, правивший с 1990 года. Эта революция была практически бескровной. Гораздо хуже обстояли дела через пять лет, в 2010 году, когда кыргызы решили свергнуть второго президента республики Курманбека Бакиева. Бакиев неожиданно оказал ожесточенное сопротивление. Штурм президентского дворца превратился в настоящее сражение, в уличных боях погибли 84 человека. Тем не менее итог был таким же, как и в случае с Акаевым — Бакиеву пришлось бежать из страны. Только убежище ему предоставила не Россия, а Беларусь.

В 2020 году президент Сооронбай Жээнбеков хоть и довел страну до новой революции, но все же, в отличие от Акаева и Бакиева, избежал участи изгнанника.

Уличные войны на фоне пандемии. Протестные итоги 2020 года
Сторонники проигравших на парламентских выборах партий штурмуют ворота Белого дома. Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Массовые протесты, как это часто бывает, начались из-за фальсификаций на выборах. По результатам октябрьских выборов в парламент центризбирком объявил о победе трех партий, считающихся в той или иной степени близкими к власти. Большинство оппозиционных партий итоги выборов не признали, в столице страны Бишкеке начались акции протеста.

После столкновений с силовиками протестующие захватили здание правительства республики. Главы МВД и Государственного комитета национальной безопасности не просто покинули свои посты, а бежали в неизвестном направлении. Протестующие заняли зал заседаний парламента, а центризбирком поспешил объявить выборы в парламент недействительными. Один за другим начали дезертировать со своих постов главы регионов, в том числе сложил полномочия мэр столицы.

Сотрудники МВД практически исчезли с улиц Бишкека и оппозиционерам самим пришлось обеспечивать в городе порядок, формируя народные дружины. В условиях коллапса государства и распространения слухов о бегстве президента оппозиционные лидеры приступили к дележу власти.

Жээнбеков дал знать о себе через несколько дней, введя в Бишкек войска и объявив чрезвычайное положение. Это помогло стабилизировать ситуацию на улицах в плане борьбы с преступностью. Но введение войск никаким образом не спасало власть Жээнбекова, не желавшего давить оппозицию танками (это привело бы к гражданской войне), но и не имевшего поддержки в обществе для продолжения политической борьбы.

Под давлением оппозиции он вынужден был утвердить одного из оппозиционных лидеров Садыра Жапарова в качестве премьер-министра, и 15 октября подал в отставку. Внеочередные президентские выборы назначены на январь 2021 года.

США: крупнейшие уличные беспорядки в истории страны

Чрезвычайно большие права полиции и практикуемое ею жесткое насилие в отношении задержанных — давняя проблема Соединенных Штатов. Очередной эпизод полицейского произвола в отношении задержанного привел в 2020 году к массовым беспорядкам невиданного в истории США масштаба.

25 мая в Миннеаполисе в результате действий полиции погиб задержанный по подозрению в сбыте фальшивых банкнот афроамериканец Джордж Флойд. Видеозапись, на которой видно, как белый полицейский прижимает шею Флойда коленом к асфальту, попала в интернет. Уже на следующий день в Миннеаполисе начались протесты, вскоре охватившие все крупнейшие города США. Летом в уличных акциях по всей стране приняло участие до 26 миллионов человек.

Протесты шли в рамках антирасистского движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»). Движение BLM позиционировало себя как антирасистское. Имелось в виду, что белые полицейские предвзято относятся к афроамериканцам – хотя в патрульной группе, задержавшей Флойда, не все полицейские были белыми.

Уличные войны на фоне пандемии. Протестные итоги 2020 года
Фото: Zuma \ TASS

Однако, наряду с мирными демонстрациями против полицейского насилия по американским городам прокатились беспорядки и погромы, зачастую имевшие характер «черного расизма». Афроамериканские владельцы ресторанов и торговых лавок зачастую вынуждены были писать на воротах своих заведений «Это бизнес черных» — но помогало не всегда. Полицейский участок в злополучном Миннеаполисе сожгли уже на третий день протестов. Впоследствии одной из главных мишеней активистов BLM стали памятники лидерам Конфедерации и любым историческим деятелям, которые по мнению погромщиков, были «расистами». Например, вандалы исписали лозунгами и разрушили памятник французскому королю Людовику XVI в Луисвилле (город назван в честь этого монарха, помогавшего американцам в войне за независимость от Англии).

Чрезмерное насилие при подавлении протестов также применяли полиция и Национальная гвардия. Десятки раз жертвами атак силовиков становились журналисты.

Протесты привели к широкой дискуссии в американском обществе о границах допустимого полицейского насилия.

Армения: бунт после военной катастрофы

2020 год для Армении оказался самым тяжелым за всю ее постсоветскую историю. Тлеющий с 1994 года карабахский конфликт осенью перерос в новую полномасштабную войну. В результате скоротечной военной операции Азербайджан нанес разгромное поражение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, целиком зависимой от Армении.

Согласно мирному соглашению армянам пришлось оставить оккупированные в 90-е годы «исконно азербайджанские» районы, граничащие с Нагорным Карабахом. Значительную часть территории самого Карабаха, включая город Шуши, также была занята азербайджанской армией. Гарантией существования остатков Нагорно-Карабахской республики отныне являются лишь российские миротворцы. Они же выступают гарантом сохранения транспортного коридора между Карабахом и «большой Арменией».

Особенно унизительным для армян является пункт о создании транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью — это коридор должен пройти по территории «большой Армении».

Сразу после подписания мирных соглашений премьер-министр Армении Никол Пашинян стал объектом ожесточенной критики внутри страны. Армянское общество было шокировано: ведь на протяжении всего военного конфликта (с конца сентября до начала ноября) армянская пропаганда уверяла, что войска героически сражаются, одерживают победу за победой, а враг несет огромные потери. Этот поток фанфаронства прервался на полуслове, когда азербайджанцы взяли стратегически важный город Шуши — и внезапно стало ясно, что война проиграна.

Уличные войны на фоне пандемии. Протестные итоги 2020 года
Акция протеста оппозиции у здания правительства Армении с требованием отставки премьер-министра Пашиняна. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пашиняну поражение ставят в вину его противники, в том числе бывший лидер Армении Серж Саргсян, фактически свергнутый Пашиняном в 2018 году. Уйти в отставку ради преодоления раскола в обществе Пашиняна просит и глава Армянской апостольской церкви Католикос всех армян Гарегин II.

На протяжении ноября-декабря 2020 в Ереване и других армянских городах организуются акции протеста оппозиции, периодически происходят столкновения с полицией. 10 ноября протестующие даже захватили здание парламента, вытащили председателя Национального собрания Арарата Мирзояна из машины и избили его.

Никол Пашинян заявляет, что готов уйти в отставку, но лишь после досрочных парламентских выборов.

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