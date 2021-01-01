С 1 января в Беларуси введен транспортный налог

В Беларуси с 1 января отменяется госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — теперь вместо нее будет транспортный налог. Хорошая новость — платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра.
Это предусмотрено Законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Положение о транспортном налоге вступает в силу сегодня, 1 января, пишет TUT.BY.
Налог будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.
Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога будет зависеть от веса и фактического времени владения машиной.
|Ставка налога на автомобиль
|За год
|Для физических лиц
|массой до 1,5 тонны
|61 рубль
|более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны
|81 рубль
|более 1,75 тонны, но не более 2 тонн
|102 рубля
|более 2 тонн, но не более 2,25 тонны
|122 рубля
|более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны
|142 рубля
|более 2,5 тонны, но не более 3 тонн
|162 рубля
|более 3 тонн
|223 рубля
|мотоцикл
|41 рубль
|Для организаций
|массой до 1 тонны
|162 рубля
|более 1 тонны, но не более 2 тонн
|209 рублей
|более 2 тонн, но не более 3 тонн
|255 рублей
|более 3 тонн
|325 рублей
|мотоцикл
Ранее физическому лицу за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль (сейчас — 61 рубль). При массе машины от 1,5 до 2 тонн ставка составляла 162 рубля (с сегодняшнего дня при массе машины от 1,5 до 1,75 тонны 81 рубль, а при массе машины от 1,75 до 2 тонн — 102 рубля).
Также предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, выпущенных до 1991 года.