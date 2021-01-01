С 1 января в Беларуси введен транспортный налог

В Беларуси с 1 января отменяется госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — теперь вместо нее будет транспортный налог. Хорошая новость — платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра.

Это предусмотрено Законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Положение о транспортном налоге вступает в силу сегодня, 1 января, пишет TUT.BY.

Налог будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.

Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога будет зависеть от веса и фактического времени владения машиной.

Ставка налога на автомобиль За год Для физических лиц массой до 1,5 тонны 61 рубль более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны 81 рубль более 1,75 тонны, но не более 2 тонн 102 рубля более 2 тонн, но не более 2,25 тонны 122 рубля более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны 142 рубля более 2,5 тонны, но не более 3 тонн 162 рубля более 3 тонн 223 рубля мотоцикл 41 рубль Для организаций массой до 1 тонны 162 рубля более 1 тонны, но не более 2 тонн 209 рублей более 2 тонн, но не более 3 тонн 255 рублей более 3 тонн 325 рублей мотоцикл

Ранее физическому лицу за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль (сейчас — 61 рубль). При массе машины от 1,5 до 2 тонн ставка составляла 162 рубля (с сегодняшнего дня при массе машины от 1,5 до 1,75 тонны 81 рубль, а при массе машины от 1,75 до 2 тонн — 102 рубля).

Также предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, выпущенных до 1991 года.

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