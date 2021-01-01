Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 1 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2955 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрированы 196223 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 178102 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1433 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнен 27091 тест, всего в стране проведено 4015511 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 83572007 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1820841 человек.

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