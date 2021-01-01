61 год в роли Деда Мороза: брестчанин Борис Бухтеев рассказал о карьере новогоднего волшебника

Каково быть Дедом Морозом? О радостях и сложностях роли рассказал брестчанин Борис Бухтеев, который за 61 год сроднился с образом Деда Мороза.

В канун нового года хочется необычного интервью. Попросила пятилетнего сына посидеть тихонько, потому что буду звонить… Деду Морозу. И не обманула.

Голос в трубке – сильный, уверенный, с бархатными нотками – был именно такой, какой (по моему представлению) и должен быть у настоящего Деда Мороза. Я даже немного стушевалась… Но очень скоро поняла, что разговариваю не с персонажем, а с человеком, который вот уже 61 год подряд несет людям то самое пресловутое новогоднее настроение, а детишкам – волшебство и веру в добрую сказку.

Как стать настоящим

Борис Павлович Бухтеев в театральном мире оказался не случайно: окончил театральную студию при Доме народного творчества, затем – Саратовское театральное училище (где учился вместе с Олегом Янковским), играл в театре Маяковского в Москве, а после возвращения в родной Брест – в нашем драматическом театре (на эпизодических ролях). Но самой главной ролью, можно даже сказать, миссией, в его жизни стал образ Деда Мороза, который он впервые примерил на себя на утреннике, будучи пятнадцатилетним пареньком, да так и сроднился. Затем юный Дед Мороз выступал на утренниках в школах, а после призыва в армию и там раз в год сменял военную форму на костюм зимнего волшебника.

После службы Борис Павлович окончил Брестский педагогический университет и стал учителем. Этой профессии он посвятил всю свою жизнь и считает, что учительство помогло ему в том числе и в «дед-морозовском» деле, ведь это очень важно – быть на одной волне с детьми, но всегда держать статус.

В те годы Борис Бухтеев подрабатывал в театре и в какой-то момент с собой на представления начал брать профессиональных актеров, которых сам же и обучал ремеслу прямо в ходе новогодних утренников. Бывали среди них Деды Морозы и выше ростом, и старше, но не у всех получилось стать настоящими несмотря на актерский опыт.

«Дело в том, что в отличие от актеров лучший Дед Мороз – это массовик. Актеры – люди, которые подвержены режиссуре: режиссер сказал налево – те и идут налево, сказал направо – значит направо. А настоящему Деду Морозу нужно быть массовиком, уметь импровизировать, потому что постоянно случаются неожиданности и курьезы», – говорит Борис Павлович, но подчеркивает, что и тут важно не переборщить: – Иногда смотрю ролики в интернете, где Дед Мороз прыгает, танцует… Многие хвалят его и говорят: «Какой хороший!» А я считаю, что это – скоморох, а не Дед Мороз. Многие не понимают своей роли: чрезмерно веселы или, например, могут детей наругать, если те что-то сделали не так. Ведь все можно перевести в шутку! Но при этом нужно иметь уважение, прежде всего к самому себе, и не терять его. Дети это чувствуют! Подойди к маленькому ребенку и зло на него посмотри – он заплачет. Почему? Дети тонко чувствуют ауру человека».

Цензура для Деда Мороза

Борис Бухтеев всегда выделялся в своем мастерстве, поэтому ему доверили главную роль в очень важном мероприятии тех лет – он 24 года был Дедом Морозом на городском празднике «Брестская снежинка», который проводился в парке для брестчан и гостей города.

«Брестская снежинка» оставила в памяти Деда Мороза много приятных и веселых воспоминаний.

«В парке горпищеторг поставили палатку, там продавали новогодние подарки, конфеты и все такое… Я в это время проводил утренник. Мама одного из мальчиков пошла и купила подарок, а ее ребенок прямо в этот момент выиграл у меня конкурс. Я вручаю ему конфету, а мама тут же протягивает подарок. Стоит это чудо лет пяти и смотрит на нас… У меня взял конфету – и все. Я пошел дальше работать. Утренник уже закончился, я отправился в гримерку и вдруг вижу, бежит эта женщина: «Дед Мороз, миленький, хорошенький, вручите ребенку подарок, пожалуйста. Не берет и все! Говорит: «Это не настоящий, не от Деда Мороза». Мне пришлось вернуться. Затеял игру, чтобы этот ребенок тоже участвовал, и вручил ему «настоящий» подарок», – хохочет Борис Павлович, вспоминая тот случай.

Брестский Дед Мороз говорит, что в советские времена импровизация была довольно опасной штукой. Нужно было постоянно контролировать, что и как ты говоришь.

«На нашу таможню где-то в конце 60-х попал ящик, где были два микрофона и два усилителя. Чудо по тем временам! Микрофон повесили мне под бороду, чтобы его не было видно, а приемник подключили ко всему парку. И представьте себе, я хожу и просто говорю, а во всем парке из громкоговорителей слышен мой голос! А одна женщина говорит мне: «Это вы тут рот открываете, а кто-то за вас говорит». Я придвинулся к ней, будто ее плохо слышу. И тут она: «Дед Мороз…» – и ее голос разносится по всему парку! Она шарахнулась от меня и смотрела большими глазами, – снова смеется Борис Павлович. – Попробуй я что-то не то скажи! Представьте, насколько нужно было себя контролировать. И это не 20 минут, а 4-5 часов! Во время одного из конкурсов кто-то из детей начал побеждать (а у него долго не получалось), и я хотел воскликнуть «слава богу!», но вовремя осекся и сказал: «Большооооой талант!» Попробуй в те годы упомяни Бога… Представляете, какое это напряжение – и в роли держаться, и над каждым словом думать».

Дружина Снегурочек

За 60 лет в роли Деда Мороза Бориса Павловича сопровождали… более двадцати Снегурочек. Сначала это были коллеги-учителя и просто знакомые, далекие от актерства. Снегурочкой была жена – Людмила Николаевна (учитель начальных классов, она же и автор новогодних сценариев), а затем и дочки – Мария и Таисия – несколько лет с большим удовольствием играли роль внучки Деда Мороза.

«Однажды младшая дочь сказала старшей: «Ты уже старая, чтобы быть Снегурочкой! Теперь я буду!» – вспоминает Борис Павлович. – Младшей на тот момент было 12 лет, а «старой» Снегурочке – 19. Очень забавно было это услышать!»

Брестский Дед Мороз говорит, что больше всего любил именно утренники, особенно в детских садах. Обычно в костюм Деда Мороза наряжаются воспитательницы, но ведь детей так просто не проведешь. И когда приходит настоящий Дед Мороз, с таким громогласным голосом, статный, серьезный, но с добрыми веселыми глазами… дети в восторге!

Спрашиваю, отличаются ли современные дети от советских ребятишек, верят ли в волшебство?

«Современные дети точно такие же! – уверяет Дед Мороз. – Они верят в сказку! А среди них побудешь – и сам веришь! Даже письма мне писали. Одно храню по сей день. Там написано «Дорогой Дед Мороз! Жду конфет и вот моя рука». И на листке обведена детская ладошка».

Борис Павлович выступал не только на детских утренниках и корпоративных праздниках, но и по приглашению наведывался домой к детям, бывал в больницах, поздравлял детей с ограниченными возможностями и даже работал с ГАИ во время новогодних акций (останавливали машины с детьми и дарили подарки).

И сегодня в предновогоднее время телефон Бориса Бухтеев не смолкает. Но в этом году он впервые решил остаться дома и провести новогодние праздники в кругу семьи, ведь все эти 60 лет он праздновал Новый год только 7 января, а до этого был нарасхват с утра и до вечера.

«Вот честное слово, за все эти годы в новогоднюю ночь выпил только один раз и только потому, что попался очень обаятельный человек, не смог ему отказать, – вспоминает наш собеседник. – Нельзя Деду Морозу быть нетрезвым! Это очень ответственная роль. Да и пьяный Дед Мороз не выдержит такого графика, когда с утра до позднего вечера – утренники и выступления! В шубе, с бородой, в шапке очень жарко. Бывало, в перерывах приходилось менять белье – пот градом! Нужно быть физически выносливым».

Борис Павлович с теплом вспоминает свою волшебную карьеру Деда Мороза. Не сосчитать, сколько детей визжали от восторга, увидев зимнего волшебника, сколько конфет было роздано, сколько стихов прочитано! Борис Павлович во время разговора то и дело сыплет новогодними куплетами, в том числе и собственного сочинения:

Каждый знает: дети любят сласти.

И поэтому каждому так просто

Взять и подарить коробку счастья

Человеку маленького роста.

Ну а взрослым? Им ведь тоже надо,

Чтобы кто-то подарил им радость…

Пусть не часто, пусть не очень много

И не обязательно, чтоб сладость.

Если ты сегодня не умножил

Хоть на йоту чью-то радость в мире,

То считай, что ты напрасно прожил,

Как ненужный гость в чужой квартире.

Слушаешь Деда Мороза – и чувствуешь себя как в детстве. Невольно начинаешь верить, что волшебство близко. Наступает.

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