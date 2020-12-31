Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию – Лукашенко

Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию, заявил Александр Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и представителями СМИ в четверг.

“Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет”, – цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдёт 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

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