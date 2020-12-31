«Уся справа ў капелюшы». Женщины Жодино поблагодарили страны, которые поддержали народ Беларуси

Они записали водеоролик, в котором «дзякуй» прозвучало на разных языках.

Женщины Жодино в дни рождественских и новогодних праздников решили записать ролик для народов и правительств, поддержавших народ Беларуси в борьбе за свободу. «Дзякуй» прозвучало на языках Швеции, Германии, Великобритании, Украины, Польши, Литвы, Латвии, США, Дании, Норвегии, Чехии, Франции, Канады, Эстонии, Словакии и России.

Участницы проекта примерили шляпы и костюмы самых разных героев и персонажей, стран и национальностей, тем самым подчеркивая разнообразие нашего мира, в котором главные ценности — любовь, свобода, солидарность и благодарность друг другу.

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