У побережья Испании нашли “затерянный библейский город”

Археолог из Германии Райнер Куне изучал спутниковые фотографии района на южном берегу Испании и сделал интересное открытие — ученый наткнулся на огромные кольцевые структуры, просматривающиеся под песчаными болотами. Прямоугольники внутри этих колец являются следами зданий когда-то существовавшего здесь затерянного библейского города — уверен исследователь.

В Ветхом Завете упоминается богатый город Фарсис, которые был расположен за морем от Святой Земли. Согласно библейским текстам, город экспортировал в Израиль и Финикию серебро и золото, а также огромное количество разных товаров. Сведения о точном месторасположении города были утрачены, поэтому Фарсис сегодня считается легендой, а не реальным населенным пунктом. Но некоторые ученые уверены, что такой город все-таки был.

Странные структуры, обнаруженные немецким археологом, могут быть следами библейского города — пишет издание Express. По словам ученого Джеймса Хьюстона, древний Фарсис располагался за так называемыми “Геркулесовыми столбами”. Это, скорее всего, Гибралтарская скала.

Но есть одна нестыковка, не позволяющая считать находку Куне тем самым затерянным городом, упоминавшимся в Библии. Дело в том, что керамика, найденная в районе, о котором говорит Куне, была создана гораздо позже библейских времен. Но ученые считают, что это объясняется затоплением, которому когда-то подвергался город.

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