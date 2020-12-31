С 1 января в Беларуси изменятся предельные минимальные отпускные цены на алкоголь

С 1 января в Беларуси изменятся предельные минимальные отпускные цены на алкогольную продукцию. Соответствующее постановление принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), сообщили «Минск-Новости» в ведомстве.

Так, на основании постановления МАРТ от 28 декабря 2020 г. № 85 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52» предельная минимальная отпускная цена на этиловый ректифицированный спирт для пищевых целей с учетом акциза на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) составит 74,43 рубля за декалитр безводного спирта.

Цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 %, производимые и/или реализуемые в Беларуси, за 0,5 л алкогольного напитка крепостью 40 % составят: при отпускной цене на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) — 5,05 рубля, а при розничной цене (с налогом на добавленную стоимость) — 6,68 рубля.

Предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные улучшенного качества и специальной технологии составит 3,09 рубля за 0,7 л крепостью 18 % (без налога на добавленную стоимость) на условиях франко-отправления.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



