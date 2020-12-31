Посмотрите, как жены футболистов готовятся к Новому году (почти кадры из фильма)

До Нового года осталось совсем немного времени. И даже если вам не хватает снега и праздничного настроения, атмосферу волшебства и уюта можно создать самостоятельно. Только взгляните, как жены белорусских футболистов готовятся к празднику, TUT.BY.

Супруга капитана БАТЭ Игоря Стасевича Александра показала, как они вместе украшают дом. А еще попросила у Санты такой же пресс, как у Игоря.

А вот здесь девушка провела репетицию роскошного Нового года. По словам Александры Стасевич, прошлогодний праздник она встретила в пижаме — и полгода так и провела. Встреча 2021-го, уверяет мадам Стасевич, точно пройдет по-другому.

Вашему вниманию — жена Вячеслава Глеба, блогер Ольга Глеб. Девушка публикует теплые фото и желает всем здоровья и счастья.

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Футболист брестского «Динамо» Артем Быков и «такая вот вечеринка» дома с женой Катериной.

Супруга еще одного брестчанина Максима Витус Александра Сокол делится с подписчиками мудростью: «Этот год научил: не бывает того, что длилось бы всегда, не бывает так, чтобы все давалось легко и сразу, даже если в жизни творится полная ерунда, когда-нибудь это все соберется в красивый пазл».

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