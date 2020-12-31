Политзаключенный Игорь Лосик голодает в СИЗО уже 16-й день

Администратор телеграм-канала “Беларусь головного мозга” и консультант “Радыё Свабода” Игорь Лосик находится в заключении уже 189 дней. Голодовку он объявил 15 декабря в знак протеста против того, что ему предъявили новые обвинения, на сей раз в подготовке к участию в массовых беспорядках.

Адвокат Игоря Лосика Дмитрий Лепретор, котоый, по его словам, старается посещать подзащитного два раза в неделю, 29 декабря снова пообщался со своим подзащитным.

«Игорь выглядел и чувствовал себя удовлетворительно, – рассказал правозащитник “Радыё Свабода”. – При встречах интересуется в первую очередь тем, что происходит в его семье, как дочь и жена. Также спрашивает о том, что происходит в стране. Игорь очень благодарен всем, кто пишет ему письма и присылает открытки. Это помогает ему отвлечь внимание от того, что его содержат под стражей. Игорь старается отвечать на все письма, которые ему присылают».

Жена политзаключенного Дарья, которая также в знак солидарности с мужем объявляла голодовку и не принимала пищу больше недели, рассказала “Радыё Свабода”, что Игорь не жалуется на здоровье и пока не собирается прекращать голодовку. Он находится под ежедневным наблюдением тюремных медиков.

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