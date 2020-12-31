Подростки отравились вином. Оба в реанимации

На помощь пришли прохожие, которые вызвали скорую.

28 декабря в реанимацию Лунинецкой ЦРБ в состоянии сильного алкогольного опьянения поступили два подростка 13-14 лет.

Как установили сотрудники ИДН, по просьбе подростков 5 литров вина «Старая келья» им купил пенсионер.

Несовершеннолетние распили алкоголь у железнодорожного моста, после чего обоим стало плохо. Один из парней потерял сознание.

О случившемся в больницу сообщили прохожие.

Пенсионеру, личность которого установлена, грозит административная ответственность по ст. 17.4 КоАП РБ и штраф в размере от 270 до 810 рублей.

Родителям грозит ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин каждому.

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