Подростки отравились вином. Оба в реанимации

На помощь пришли прохожие, которые вызвали скорую.
28 декабря в реанимацию Лунинецкой ЦРБ в состоянии сильного алкогольного опьянения поступили два подростка 13-14 лет.
Как установили сотрудники ИДН, по просьбе подростков 5 литров вина «Старая келья» им купил пенсионер.
Несовершеннолетние распили алкоголь у железнодорожного моста, после чего обоим стало плохо. Один из парней потерял сознание.
О случившемся в больницу сообщили прохожие.
Пенсионеру, личность которого установлена, грозит административная ответственность по ст. 17.4 КоАП РБ и штраф в размере от 270 до 810 рублей.
Родителям грозит ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин каждому.