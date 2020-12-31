Латвия ввела комендантский час из-за распространения коронавируса

Власти Латвии продлили введенный ранее в стране режим чрезвычайного положения до 7 февраля. Кроме того, с 30 декабря жители Латвии будут вынуждены соблюдать комендантский час.

Комендантский час, сообщает Leta, будет действовать с 30 декабря по 4 января, аналогичные запретные меры распространяются на 8 и 9 января — жителям Латвии запретят выходить из дома с 22:00 до 5:00. Покинуть дома разрешат лишь в экстренных случаях.

В указанные дни все магазины и кафе будут закрываться до 21:00, чтобы персонал успел вернуться домой до начала комендантского часа.

Кроме того, власти рекомендовали не принимать гостей в период новогодних и рождественских праздников.

К 30 декабря в Латвии выявили 39 043 случая коронавируса, из них 626 смертельных.

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