«Красивые цвета – главное, что наши». Футболисты БАТЭ в красно-белых свитерах записали новогоднее поздравление

31 декабря 2020-го БАТЭ начал свой новый цикл – об этом говорилось и раньше, но официальное объявление Виталия Жуковского в качестве нового главного тренера борисовчан состоялось именно в последний день года, пишет Tribuna.com.

Перед праздниками клуб не только выдал эту важную новость, но и поздравил своих болельщиков (и тех, кто защищает цвета других клубов), выпустив новогоднее видео. В записи ролика поучаствовали Максим Скавыш, Николай Сигневич, Дмитрий Бага, Денис Щербицкий, Антон Чичкан и другие игроки БАТЭ.

И в целом это довольно стандартное поздравление – но в некоторых словах футболистов можно увидеть и дополнительный смысл. «Несмотря ни на что, мы старались быть вместе, сплотились и стали с большим уважением относиться к друг другу», – такая фраза характеризует не только отношение клуба и болельщиков, правда? А ведь были еще и пожелания «не заключать сделки с собственной совестью» и “быть верным своим цветам”. Последнее звучит особенно интересно в свете того, что записывали ролик футболисты в красно-белых свитерах (которые в ролике описали как «огонь»). А от Дениса Щербицкого прозвучали слова: «Красивые цвета – главное, что наши».

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