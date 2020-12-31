Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 31 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрированы 194284 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 175147 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1424 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 26102 теста, всего в стране проведено 3988420 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 82843750 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1807866 человек.

Поделиться ссылкой:



