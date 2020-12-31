«Я твердо уверена, что мы обязательно победим!» – Герасименя поздравила белорусов с Новым годом

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию, обладательница серебряной и бронзовой олимпийских медалей, ныне председатель белорусского Фонда спортивной солидарности, записала трогательное поздравление с Новым годом для всех белорусов.

“В жизни случаются моменты, после которых ты уже никогда не будешь прежним. Первая любовь, первая медаль, первый ребенок… И 2020 год стал переломным годом – годом, после которого белорусы никогда не будут прежними. Теперь мы стали народом. Единым народом, который помогает друг другу, народом, который смело смотрит в будущее, народом, которым гордятся и восхищаются во всем мире. Под Новый год принято загадывать желание и верить в чудо. Но я не верю в чудо. Я верю в каждого из нас”, – сказала в своем поздравлении знаменитая белорусская спортсменка.

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