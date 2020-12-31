Фильм, эпизод которого снимали в Микашевичах, выдвинут на «Оскар»

Кинофильм «Уроки фарси», один из эпизодов которого снимали в Микашевичах Брестской области, выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Кинолента режиссера Вадима Перельмана посвящена событиям Второй мировой войны. Действия разворачиваются в одном из концлагерей в оккупированной Европе. Главный герой – заключенный, который чтобы скрыть свое еврейское происхождение, притворяется персом. Однако, когда фашистский офицер обращается к нему, чтобы тот обучил его «родному» языку, заключенный решает обучить немца выдуманному, несуществующему языку…

Белорусам презентовали фильм в ноябре этого года, а мировая премьера прошла в Берлине.

Наш, белорусский эпизод был снят в 2018 году в карьере РУПП «Гранит» в Микашевичах. Большая часть съемок прошла в Бобруйской крепости.

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