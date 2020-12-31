Белорусы создали бота, который поможет вернуть хорошее настроение

2020 год был очень сложным. Особенно для белорусов. Команда психологов и программистов решила поддержать людей в это непростое время ― и запустила Telegram-бота Moodmate, который поможет оставаться в бодром расположении духа в любой ситуации.

Moodmate ― это «тренер по настроению». Задача бота ― научить пользователей действовать так, чтобы они легко побеждали стресс. Для этого бот ежедневно делится простыми короткими упражнениями. Эффект от них, как показывают исследования, можно будет почувствовать уже через 2 недели.

Кто и зачем создал этого бота?

Создатели Moodmate ― основатель крауфандинговой платформы Talaka.by и медиаплатформы «Имена» Евген Клишевич, психолог и коуч Ольга Турцевич и разработчик Google Ян Бабицкий.

«Мы живем в эпоху скорости. Всегда куда-то бежим и часто не успеваем потратить даже 5 минут на вопросы своего эмоционального состояния. А ведь оно напрямую влияет как на нашу успешность и продуктивность, так и на радость от жизни! Поэтому мы выбрали формат чат-бота, который сможет пробиться через повседневную суету и ненавязчиво поможет заботиться о своем ментальном здоровье», ― комментирует Евген Клишевич.

В создании Moodmate принимали участие известные эксперты. В их числе Андрей Беловешкин ― врач, автор книг и образовательного блога про здоровье, и бизнес-ментор Александр Сорокоумов.

Как работает бот?

Начать улучшать свое настроение может каждый, это бесплатно. Для этого нужно просто зайти в бота в Telegram и нажать «Начать».

Ежедневно пользователь Moodmate получает легкие задания на пару минут: в виде ситуаций, в которых нужно выбрать стратегию поведения (как в видеоигре), и небольших упражнений.

Занимаясь с ботом, пользователь узнает, как действовать в различных ситуациях, чтобы это улучшало настроение. Но что важнее: сформирует привычку так действовать.

Ведь знать ещё не значит делать. Механика тренировок с ботом поможет начать применять знания в жизни.

Как будет развиваться проект?

Если продукт найдет отклик, команда планирует перевести Moodmate на белорусский и английский языки и запустить бота на других платформах ― Facebook Messenger, Viber, Twitter и даже iMessage и Slack.

А также ― разрабатывать тематические задания. Например, как оставаться в хорошем настроении во время новогодней суматохи и сохранить боевой дух в кризисной ситуации в стране и мире.

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