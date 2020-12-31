Беларусь получила первый транш российского кредита

Как сообщило министерство финансов Беларуси, в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 г., 30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США.

Таким образом, можно прогнозировать, что несмотря на выплаты по внешним долгам в декабре 2020 года, ЗВР на начало 2021 удержатся на запланированном Нацбанком уровне. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США. По состоянию на 1 декабря 2020 года они составляли 7 376,3 млн. долларов США.

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