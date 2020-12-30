Впервые и не в грузовом зачете. Борисовчане едут на «Дакар-2021»

Ралли-марафон будет проходить в Саудовской Аравии.

В 2020 году для автоспорта Беларуси произошло значимое событие. Впервые за последнее десятилетие белорусы едут на знаменитое ралли-марафон «Дакар» не только в грузовом зачете. Несколько дней назад частная команда под управлением пилота-борисовчанина Андрея Голобородько и штурмана Андрея Рудницкого улетела в Саудовскую Аравию, где и будет проходить ралли.

Для пилота Андрея Голобородько — это первая гонка такого уровня. В прошлом он уже не раз показывал себя как стабильный гонщик во многих соревнованиях международного уровня. Штурман Андрей Рудницкий посетит Дакар в девятый раз.

Это первый раз, когда белорусы участвуют в марафоне полным составом не только в зачете грузовой техники, но и на легковом автомобиле. Боевой Toyota Hilux Андрея подготовлен к сложнейшим испытаниям гонки.

Сейчас до старта осталось всего несколько дней. Как для новичка марафона, главная задача экипажа — добраться до финиша. Это уже будет большим достижением.

«Дакар-2021» пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии. Из белорусов, помимо экипажа Андрея Голобородько в легковом зачете, в классе грузовиков поедут две машины команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича и Алексея Вишневского.

Гонщиков будет ожидать дистанция в 7646 километров, из которых почти 5 тысяч придется на 12 спецучастков. Ралли-марафон «Дакар» считается самой сложной и престижной в мире гонкой по пересеченной местности на автомобилях.

Фото предоставлены героями

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