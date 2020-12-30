В Гомеле 7-летний мальчик шел по улице к бабушке, в чем был: домашней одежде и без обуви. Прохожие вызвали милицию

В Гомеле в понедельник вечером семилетний ребенок отправился к бабушке. Казалось бы, ничего необычного, но мальчик вышел на улицу без верхней одежды и обуви. На нем были лишь штаны, майка и носки. Случайная прохожая, увидев ребенка в таком виде, тут же отвела его в ближайший магазин на проспекте Октября.

Что происходило дальше, рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Оказалось, что ребенок живет в доме, который находится сразу за магазином, и собирался дойти до квартиры бабушки на Волгоградской. Пока сотрудники милиции устанавливали личность мальчика, ребенка переодели в одежду потеплее, сменили носки и напоили чаем.

Позже ребенка отвезли к бабушке.

Однако вопросы к матери у сотрудников милиции остались: почему ребенок сбежал из дома, почему она не открыла двери милиционерам и не отвечала на телефонные звонки, и как занимается воспитанием сына.

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