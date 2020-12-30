Секретариат Союза писателей принял решение прекратить публикации в изданиях произведений писателей НСПУ стран, которые выступают против территориальной целостности Украины

На заседании Секретариата Национального союза писателей Украины принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.

Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации.

Принято ознакомить с этим постановлением Министерство культуры и информационной политики, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.

Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, «круглые столы», конференции) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

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