С 1 января 2021 в Беларуси начнут взимать подоходный налог с любого манибэка

Действие поправок в указе «О развитии безналичных расчетов» заканчивается с 1 января 2021 года. Согласно данному указу манибэк (возврат процентов от суммы безналичной оплаты) был освобожден от подоходного налога.
Доходы, которые выплачивали банки своим клиентам в виде процентов от суммы безналичной платы до 31 декабря 2020 года не облагались подоходным налогом. Манибэки не превышали 2% от цены.
Банки сейчас уже начали подготовку к перечислению государству 13 процентов подоходного налога с манибэков.
Часть из банков, как стало известно, просто отказалась от начисления манибэков.