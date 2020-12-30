С 1 января 2021 в Беларуси начнут взимать подоходный налог с любого манибэка

Действие поправок в указе «О развитии безналичных расчетов» заканчивается с 1 января 2021 года. Согласно данному указу манибэк (возврат процентов от суммы безналичной оплаты) был освобожден от подоходного налога.

Доходы, которые выплачивали банки своим клиентам в виде процентов от суммы безналичной платы до 31 декабря 2020 года не облагались подоходным налогом. Манибэки не превышали 2% от цены.

Банки сейчас уже начали подготовку к перечислению государству 13 процентов подоходного налога с манибэков.

Часть из банков, как стало известно, просто отказалась от начисления манибэков.

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