Почему тарифы на электроэнергию в Беларуси повышаются, а в Израиле — снижаются?

Несмотря на ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, с 1 января в нашей стране повысят тарифы на электроэнергию для населения. Рост составит в среднем около 10%.

В то же время, с 1 января 2021 года тариф за электроэнергию в Израиле для домашнего потребления снизится на 2,3%. Об этом накануне сообщило Управление электроэнергии.

Как сообщают Вести, основная причина снижения тарифов – сокращение затрат Электрической компании. Этого удалось добиться главным образом за счет продажи частным компаниям электростанции на юге страны.

Заметно снизились цены на потребляемое топливо, природный газ и уголь, используемые электростанциями для производства энергии. Увеличилась прибыль от использования возобновляемых источников энергии.

С 2019 года за счет сокращения расходов и себестоимости тариф на электроэнергию для домашнего потребления снизился в Израиле на 8%.

Поделиться ссылкой:



