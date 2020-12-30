Нефть-2021: будет ли цена комфортной для Беларуси?

Белорусские НПЗ в 2021 году будут по-прежнему загружать свои производственные мощности исходя из оптимального режима переработки. Поэтому вместо 24 млн тонн нефти, которые они потенциально могут купить в России, переработать заводы планируют около 18 млн тонн.

Белорусский бюджет-2021 рассчитан исходя из прироста ВВП на 1,8%, курса белорусского рубля к доллару – 2,5678, цены на нефть марки Urals – 40 долларов за баррель. При этом импорт нефти предусмотрен на уровне текущего года — 18 млн тонн.

Доходы республиканского бюджета в 2021 году предусмотрены в сумме 23,304 млрд рублей (9,3 млрд долларов), расходы – в сумме 27,351 млрд рублей (10,9 млрд долларов). В составе доходов бюджета включены также вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты в сумме 379 млн рублей (около 147,7 млн долларов).

Заметим, что эта сумма существенно ниже, чем планировалось в 2020 году. В бюджет на 2020 год сумма экспортных пошлин на нефтепродукты заложена в сумме 476,4 млн долларов — правда, при средней за год цене нефти Urals 60 долларов за баррель. Однако в 2020 году правительственный прогноз по цене нефти не оправдался, из-за чего данный показатель в этом году будет провален. По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals за 11 месяцев 2020 года составила 41,04 долларов против 63,51 долларов за баррель за такой же период год назад.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в начале августа отмечал, что республиканский бюджет Беларуси в 2020 году в целом недополучит 3,7-4 млрд рублей. При этом половина этой суммы (около 600 млн долларов) связана с нефтяным рынком — уменьшением размера таможенных пошлин, а также снижением объема экспорта нефтепродуктов.

Отметим, что низкие цены на нефть ведут к снижению цен на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и, как следствие, — к потерям бюджета из-за низкой экспортной пошлины на нефтепродукты. Следует также иметь в виду, что в первом квартале были остановлены экспортные поставки белорусской нефти, что также лишило бюджет значительного объема экспортных пошлин.

В результате в первом квартале 2020 года в бюджет поступило всего лишь 17,2 млн долларов экспортных пошлин на нефтепродукты — в 11 раз меньше, чем за такой же период 2019 года. В то же время за 9 месяцев текущего года – после восстановления российских поставок нефти, а также отчасти мировых цен на нефть — их объем увеличился до 111,2 млн долларов (в 4,3 раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года).

Однако уже очевидно, что бюджет-2020 не получит ожидаемой суммы экспортных пошлин на нефтепродукты. Это – следствие не только затянувшегося на три месяца спора с российскими нефтяными компаниями по цене поставок нефти, но и падения спроса на нефтяном рынке из-за эпидемии.

За 10 месяцев 2020 года экспорт белорусских нефтепродуктов снизился на 28,1% в сравнении с январем-октябрем 2019 года до 6,319 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов за это время упал на 54% до 2,041 млрд долларов. Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов в этот период снизилась на 36% до 323,057 долларов.

По данным ЦДУ ТЭК РФ, экспорт российской нефти в Беларусь по итогам 2020 года сократится на 25% до 13,44 млн тонн. По данным концерна «Белнефтехима», всего в 2020 году белорусские НПЗ переработают около 18 млн тонн нефти.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью белорусской газете «Звязда» (от 8 декабря 2020 года) отмечал, что запрос Минска по ценам на нефть в этом году был учтен российскими партнерами на 100%. «Должен отметить — запрос белорусской стороны по ценам на нефть в этом году был учтен российскими партнерами на сто процентов. Все, что запрашивалось белорусским руководством по этой теме — было услышано», — сказал Мезенцев.

По его словам, была также определена максимально льготная цена — с учетом «нефтяной конъюнктуры», которая складывалась на внешних рынках. «Россия пошла на беспрецедентные меры в рамках поддержки межбюджетных отношений», — добавил посол.

Показательно, что даже при такой «льготной цене» на российскую нефть Беларусь в 2020 году имеет серьезные потери.

Пролонгирует ли РФ в 2021 году нефтяную компенсацию для Беларуси?

25 декабря Мезенцев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в 2021 году ожидает сохранения нынешних условий поставок нефти в Беларусь. «Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем», — сказал посол.

По его словам, сейчас идут переговоры между российскими нефтяными компаниями и белорусскими контрагентами, — Москва услышала все пожелания Минска по условиям поставок нефти.

Правда, Мезенцев не сказал, получат ли у белорусские НПЗ частичную компенсацию к цене нефти в 2021 году по схеме 2020 года.

Ничего не сказал об этом и премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя условия поставок российской нефти в эфире телеканала «Беларусь 1» 27 декабря.

Он заявил, что до конца года все контракты с российскими нефтяными компаниями по поставкам нефти в Беларусь будут подписаны. Говоря об ожидаемых объемах поставки нефти из России в 2021 году, Головченко отметил, что они будут определяться целесообразностью. «Но российская сторона готова поставить под максимальный объем фактически столько, сколько для нас будет выгодно перерабатывать. Там 18 миллионов тонн, то будем перерабатывать столько. Будет зависеть, конечно, от ситуации на рынке», — сказал он.

Между тем, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил журналистам 28 декабря, что Беларусь не получит в 2021 году от России компенсацию части премии при поставках российской нефти в Беларусь за счет межбюджетных трансфертов.

«По текущему периоду основные решения (по поставкам нефти – ред) приняты, как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее», — цитирует Селиверстова госагентство БелТА.

Министр уточнил, что на 2021 г контракты на поставку российской нефти «подписаны на похожих, но немного других условиях, то есть там нет этой бюджетной составляющей».

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что Беларусь получит 90% годовой суммы межбюджетного трансферта в 2020 г, оставшуюся часть за декабрь — в 2021 г.

Напомним, что сейчас цена на нефть для Беларуси определяется исходя из среднемесячных котировок Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек. Кроме того, в цене учитывается размер премии для российских нефтяных компаний (около 12 долларов за тонну).

С начала 2020 года белорусская сторона настаивала на полной отмене этой премии, заявляя, что она утратила смысл на фоне снижения мировой цены на нефть и ухудшения качества российской нефти. Чтобы доказать свою правоту, Минск отказался от покупки российской нефти у традиционных поставщиков и вынужден был заняться поисками альтернативной нефти.

С апреля российские поставки нефти в Беларусь возобновились, — после того, как в конце марта Минск и Москва договорились о частичной компенсации премии в цене нефти из российского бюджета. Эти договоренности премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердили 14 июля в Москве. Согласно им, российский бюджет через механизм межбюджетных расчетов компенсирует Беларуси часть премии в цене нефти — 4,7 долларов за тонну нефти.

По оценкам, по итогам 2020 года Беларусь может получить нефтяные субсидии из бюджета РФ в размере 60-70 млн долларов. Точная сумма межбюджетных трансфертов станет известна по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году.

При этом, как заявлял ранее министр энергетики РФ Александр Новак, стороны договорились, что условия о компенсации части премии для Беларуси действуют только в 2020 году и в том случае, если цена нефти не превысит 40-45 долларов за баррель.

Ели верить этим заявлениям, в 2021 году скидки к премии Беларусь не получит, — тем более что мировая цена нефти сейчас повысилась до 45-50 долларов за баррель. Однако публично об этом ни одна из сторон пока не заявила.

Эксперты прогнозируют цену нефти в диапазоне 45-50 долларов за баррель

Стоит отметить, что налоговый маневр нефтяной отрасли РФ, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, с каждым годом приближает белорусские НПЗ к мировым ценам на нефть.

В 2020 году белорусские НПЗ покупают российскую нефть по цене, которая уже составляет 85% от мировой, а в 2021 году она повысится, по данным «Белнефтехима», до 88-90% от мировой.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 ноября отметил, что основной объем нефти в 2021 году планируется закупать в России, хотя, по его словам, это не исключает продолжения закупок «определенных партий» альтернативной нефти. При этом белорусское правительство оценивает прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации налогового маневра в сумму порядка 350 млн рублей.

В «Белнефтехиме», между тем, отмечают, что для экономики всего нефтехимического сектора цена на нефть в пределах 40−45 долларов за баррель является «достаточно комфортной». Однако судя по прогнозам экспертов, в 2021 году она будет не совсем комфортной для белорусской нефтехимической отрасли.

По данным Московского нефтегазового центра компании EY, в 2021 году глобальный рынок нефти встанет на путь восстановления после первого в его истории «шока спроса». Однако ожидаемая величина прироста не перекроет падения текущего года, и вполне возможно, что к концу года объемы еще не вернутся к докризисному уровню.

При этом постепенное сокращение «разрыва» в большей степени обусловлено планами по борьбе с пандемией и последующим восстановлением экономики. Вместе с тем темпы нормализации ситуации будут определяться политикой новой администрации США, результатами договоренностей по Brexit, а также состоянием торговых отношений между странами.

Тем не менее, несмотря на оптимизм в отношении роста спроса в следующем году, ведущие инвестбанки и агентства не видят потенциала резкого роста цен на нефть, что в принципе обусловлено ожиданиями постепенного возврата на рынок объемов «ОПЕК+».

Как следствие, считают эксперты, текущий диапазон цен на нефть в 50-55 долларов за баррель, достигнутый за последние месяцы, вероятно, сохранится и в 2021 году.

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