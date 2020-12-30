Мингорисполком пообещал с нового года снова взяться за “тунеядцев”

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Мингорисполкома, где обсуждалась реализация Декрета № 3 «О содействии занятости населения».

По сведениям комитета по труду, занятости и социальной защите, в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, находится 67 тысяч минчан. Из них 12,7 тысячи не работают больше 10 лет. Власти города считают, что их задача – дойти до каждого, оказав максимальное содействие в трудоустройстве.

Мингорисполком пообещал обратить пристальное внимание на граждан, которые принципиально не желают работать, на предложения о помощи в поиске подходящих вакансий отвечают отказом.

– В этом вопросе необходимо принимать принципиально жесткие меры, – заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и поручил заинтересованным ведомствам серьезно активизировать работу. Результаты должны быть уже в течение января.

По данным городских властей, ситуация на столичном рынке труда складывается благоприятная: количество вакансий превышает 17 тысяч, более 2 тысяч нанимателей предлагают трудоустройство. В городе открыта единая служба занятости, проводится работа и по оказанию содействия в трудоустройстве учащейся молодежи.

С целью максимального стимулирования трудоспособных граждан к легальной занятости Минским горисполкомом подготовлен и направлен в Министерство труда и социальной защиты ряд предложений по внесению изменений в отдельные нормы законодательства. Они касаются усиления налогового контроля по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточения подходов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.

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