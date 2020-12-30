Крупную партию психотропов задержали белорусские таможенники (видео)

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Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии психотропов. 182 кг амфетамина и метамфетамина обнаружили в фуре, которая ехала из Сербии.

Крупную партию психотропов задержали белорусские таможенники (видео)

Контрабанда была спрятана в промышленном вентиляторе грузовика MAN, который пытался пересечь белорусско-польскую границу, следуя с территории Сербии. В пункте пропуска “Козловичи” внимание таможенников привлекло авто, за рулем которого был 42-летний серб.

Водитель автопоезда предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Грузовик направили на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось, что в грузовом отсеке есть довложения. Из перемещаемого промышленного вентилятора сотрудники таможни извлекли 89 пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака реакцией указала на возможное наличие запрещенных веществ.

Крупную партию психотропов задержали белорусские таможенники (видео)

По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, вещества являются особо опасными психотропами трех видов: МДМА, амфетамином и метамфетамином. Общий вес контрабанды составляет почти 182 кг. Предположительно, такого количества хватило бы более чем на 600 тыс. доз. Общая стоимость партии на черном рынке составляет более $3,5 млн.

Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов) УК. Гражданин Сербии заключен под стражу.

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