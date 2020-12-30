Крупную партию психотропов задержали белорусские таможенники (видео)

Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии психотропов. 182 кг амфетамина и метамфетамина обнаружили в фуре, которая ехала из Сербии.

Контрабанда была спрятана в промышленном вентиляторе грузовика MAN, который пытался пересечь белорусско-польскую границу, следуя с территории Сербии. В пункте пропуска “Козловичи” внимание таможенников привлекло авто, за рулем которого был 42-летний серб.

Водитель автопоезда предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Грузовик направили на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось, что в грузовом отсеке есть довложения. Из перемещаемого промышленного вентилятора сотрудники таможни извлекли 89 пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака реакцией указала на возможное наличие запрещенных веществ.

По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, вещества являются особо опасными психотропами трех видов: МДМА, амфетамином и метамфетамином. Общий вес контрабанды составляет почти 182 кг. Предположительно, такого количества хватило бы более чем на 600 тыс. доз. Общая стоимость партии на черном рынке составляет более $3,5 млн.

Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов) УК. Гражданин Сербии заключен под стражу.

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