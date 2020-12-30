Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 30 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1957 пациентов с COVID-19, выписано 2644 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 192361 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел 171901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 24454 теста, всего в стране проведено 3962318 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 82051958 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1792251 человек.

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