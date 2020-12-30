КХЛ: «Динамо» уступило «Нефтехимику» на последней минуте

Нижнекамцы прервали серию из девяти поражений кряду, сообщает Hockey.by.

Аутсайдер «Востока» приехал в Минск в надежде попробовать перед Новым годом ложку меда. Девять поражений подряд – нижнекамцам не позавидуешь. Минчанам очки тоже нужны. Небольшой спад, в который угодили «зубры», угрожает позициям в зоне плей-офф. Да и порадовать болельщиков перед праздником хотелось. Но не получилось.

Несмотря на то, что «Динамо» выиграло первый период, единственную шайбу забросил, а точнее затолкал Принс, по игре все выглядело не столь однозначно. Гости создали больше моментов, исполнили больше бросков, атаковали в целом острее.

Дивиденды «Нефтехимик» получил уже во втором периоде, который превратился в перестрелку. Шафигуллин сравнял счет, можно сказать, из раздевалки, а вскоре Сушко вновь вывел «Динамо» вперед. Но затем случился необъяснимый отрезок: Фурх пропустил два, прямо скажем, курьезных гола. В первом случае шайба отскочила от перекладины в спину вратарю «зубров» и угодила в ворота. Во втором чех не справился с броском в ближний с острого угла. Гудачек, реализовав большинство, заставил совсем уж сникнуть зрителей на «Минск-Арене».

Неизвестно, как мотивировал тренер минчан Вудкрофт своих парней в перерыве, но на заключительную треть вышло другое «Динамо». «Зубры» оккупировали зону «Нефтехимика», обрушили на вратаря Иванникова град бросков и заставили гостей играть исключительно на отбой. Больше всех удивил Еременко, который за 17 минут забросил в два раза больше, чем за весь сезон. Защитник оформил дубль, сравняв счет за полторы минуты до сирены.

Казалось, овертайма не избежать. Но досадная ошибка Сушко, до того одного из героев встречи, подарила Хайруллину голевую возможность. А «Нефтехимику» – победу. Итоговый счет – 4:5.

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