“Я горжусь тем, что я белорус”: Сергей Тихановский передал новогоднее послание из-за тюремной решетки

Сергей Тихановский, который находится в заключении уже восьмой месяц, сегодня передал свое новогоднее обращение ко всем неравнодушным белорусам прямиком из тюрьмы. Он призвал нас не сдаваться, продолжать протест до тех пор, пока все политзаключенные не будут освобождены, а те, кто издевается над нашим народом, не предстанут перед честным судом.

“Друзья, белорусы! Только в этом году я узнал, что у меня много друзей-белорусов по всему миру, которых я могу сейчас назвать своими братьями и сестрами. О нас узнал весь мир, мы стали гордиться тем, что мы белорусы. Это наша заслуга и, безусловно, победа этого года. Многие из вас до этого лета не знали, в какой стране мы живем. <…> Я показал вам на своем примере, в какой стране мы жили в 2020 году. И пусть я сижу за решеткой, я знаю, что все было не зря. Прошу вас в следующем году продолжать борьбу, чтобы все пострадавшие от репрессий режима оказались на свободе”, – обратился Сергей Тихановский к белорусам.

“Я знаю, что той, ненастоящей Беларуси, которая была, уже больше не будет. Я верю, что вместе мы построим настоящую страну для жизни. Я искренне желаю вам всем не терять веры в то, что правда и справедливость победят зло и беззаконие – хотя бы в одной небольшой стране. Я горжусь тем, что я – белорус, и горжусь всеми вами, и горжусь своей любимой женой. Вы – невероятные. Жыве Беларусь!” – резюмировал свое новогоднее послание, полное надежд на достойное будущее для нашего народа, Сергей Тихановский.

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