Европейский план для “демократической Беларуси” включает безвиз

Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает комплексный план поддержки “демократической Беларуси”, который, в том числе, предполагает введение безвизового режима для граждан республики, помощь стране при вступлении в ВТО.

Об этом заявил журналистам в среду представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович, передает “Интерфакс”.

“План ЕС включает такие направления, как финансирование для частного бизнеса, крупные инфраструктурные проекты, развитие трансграничных и других, в том числе экологических проектов, в рамках инициативы “Восточное партнерство”, а также безвизовый режим для белорусов и поддержку для вступления республики во Всемирную торговую организацию”, – сказал Алехнович во время пресс-конференции в режиме онлайн.

По словам Алехновича, кабинет представителей Тихановской находится в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает план.“На экспертном уровне мы обмениваемся информацией о ситуации в Беларуси, о приоритетных направлениях реформ, а также поддержки белорусской экономики”, – рассказал он.

“ЕС, европейские банки – это Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк – не единственные, кто готовы помогать Беларуси. Как только политический кризис будет разрешен, мы можем рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, многих демократических стран, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры”, – утверждает представитель Тихановской.

Как сообщалось, в октябре ЕС объявил о решении сократить двустороннее сотрудничество с центральным руководством Беларуси и увеличить помощь гражданскому обществу.

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