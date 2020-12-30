Человечество и пандемия: уроки 2020 года

Власти Китая выявили ранее неизвестный коронавирус, вызвавший пневмонию у пациента одной из клиник китайского города Ухань – так начиналось сообщение Службы новостей ООН, датированное 9 января. Тогда мало кто осознавал, что нас ждет, – нынешние поколения не переживали ничего подобного. Сегодня в ООН, которая с самого начала развернула активную деятельность на всех направлениях, добиваются, чтобы все жители планеты могли получить прививку от COVID-19, а восстановление экономики привело к улучшению условий жизни людей.

Как все начиналось

Вернемся в январь 2020 года: тревожные сводки из китайского города Ухань впечатляли – десятки тысяч заразившихся, полная изоляция, модульные больницы, изнемогающие от нагрузки медики. Но это, как выяснилось, было лишь начало.

Очень скоро стало ясно, что речь идет о глобальной пандемии – инфекция стала стремительно распространяться за пределами Китая. На экстренном заседании, созванном по требованию Гендиректора Всемирной организации здравоохранения, профильный комитет ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию международного значения.

«Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой система здравоохранения слабая. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к возможности такой ситуации», – пояснил тогда глава ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус.

Роль ООН

С первых же дней ООН возглавила глобальные усилия в сфере здравоохранения, предоставляла жизненно важную гуманитарную помощь для самых незащищенных групп населения, создавала механизмы для смягчения социально-экономических последствий кризиса, а также наметила всесторонний план действий.

Чтобы международное сообщество могло эффективно бороться с пандемией, в ООН призвали повсюду прекратить вооруженные действия. С призывом к глобальному прекращению огня Генеральный секретарь выступил 23 марта. «Мы столкнулись с общим врагом, который не знает пощады и не различает рас, национальностей или верований», – напомнил глава ООН в специальном обращении.

ООН мобилизовала финансовые ресурсы для борьбы с COVID-19. Так, из 1,74 миллиарда долларов, необходимых для принятия мер в сфере здравоохранения в 2020 году, к концу лета было получено 1,44 миллиарда. В организации глобальных усилий по борьбе с пандемией принимали участие практически все структуры ООН – от Детского фонда ООН до Международного агентства по атомной энергии, не говоря уже о ВОЗ.

Тысячи ученых против коронавируса

Еще в январе ВОЗ начала координировать работу тысяч ученых по всему миру по созданию вакцины – от испытаний на животных до клинических испытаний. Был сформирован альянс COVAX – программа международного сотрудничества по разработке и производству вакцин от COVID-19. К нему присоединились 172 страны.

В ВОЗ также разработали методы диагностики коронавируса, которые применяются сегодня во всем мире. В десятки стран доставлены тесты, устройства по производству кислорода, защитные средства для медиков на общую сумму в миллионы долларов.

ООН оказывала и другую помощь: предоставляла продовольствие, медикаменты, воду, предметы гигиены и временное жилье; помогала тем, кто учился на дому, и тем, кто нуждался в психологической поддержке; выделяла наличные средства.

Кризис невиданных масштабов

Несмотря на все усилия, проблемы нарастали как снежный ком. Голод, нехватка продовольствия, безработица – распространение COVID-19 и ответные меры привели к беспрецедентным последствиям. Сотни миллионов людей потеряли работу, остались без средств к существованию, на 115 млн увеличилось число тех, кто живет в условиях крайней нищеты, резко выросло число недоедающих. Таких масштабов бедности мир не видел с 1998 года.

Бедные стали беднее

Как это часто случается, кризис прежде всего ударил по самым уязвимым слоям населения. Среди них – коренные народы, лица африканского происхождения и люди, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, которые систематически подвергаются расовой дискриминации и страдают от укоренившегося расизма, а также женщины, дети, мигранты, а также жители бедных и переживающих конфликты стран мира.

Представители групп, сталкивающихся с расовой дискриминацией, как правило, работают в неформальном секторе, многие живут в бедности и в случае потери работы не получают никакой социальной поддержки.

Из ЮНИСЕФ сообщили, что у трети школьников во всем мире – а это около 1,3 миллиарда детей – нет доступа к интернету. Только в Восточной Европе и Центральной Азии занятия в сети не могут «посещать» 42 процента детей.

Домашнее насилие

Карантинные меры и изоляция привели не только к новым проблемам, но и обострили те, что существовали. В частности, возросли случаи домашнего насилия, в результате которого, конечно же, в первую очередь страдают женщины и дети. «Сейчас мужчины сидят дома в неопределенности: непонятно, их малый бизнес или работа будет у них или нет после всего этого, – отметила в интервью Службе новостей ООН Ирина Костерина, эксперт по гендерным вопросам в Фонда им. Генриха Белля. – Конечно, часто кто первый под руку попадается? Это жены или дети или старые родители».

Проблема насилия против женщин приобрела столь широкий размах, что в ООН назвали ее «теневой пандемией». Из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации было решено выделить 25 миллионов долларов на поддержку женских организаций, которые борются с этим явлением и помогают пострадавшим.

Природа отдыхает? Нет, говорят ученые

С начала пандемии COVID-19 многие радовались тому, что сокращаются выбросы парниковых газов, что посвежел воздух и очистились реки, что стало слышно пение птиц. Но, как выяснилось, «затишье» во время пандемии не оказало значительного влияния на климат, а постепенное возвращение к «нормальной» жизни грозит ускорить процесс климатических изменений.

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня и остается высокой, а 2020 год, по прогнозам экспертов, станет одним из самых жарких лет в истории метеонаблюдений.

Восстановление экономики

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике, но любой кризис – это в конечном счете еще и возможность улучшить ситуацию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не устает напоминать о том, что человечество не должно повторять ошибок, которые привели к коллапсу.

Кроме того, в ООН настаивают на том, что при восстановлении экономики необходимо добиваться сокращения вредных выбросов в атмосферу. Пока этого не происходит, отмечает глава ООН: «В странах «большой двадцатки» в рамках пакетов, стимулирующих развитие экономики, сектора, связанные с добычей и потреблением ископаемого топлива, получают на 50 процентов больше средств, чем низкоуглеродные отрасли».

О вакцинах

Вакцины уже готовы, и в некоторых странах людей уже начали прививать от COVID-19. У человечества появилась надежда, забрезжил свет в конце туннеля. Но главное – возможность получить прививку должны иметь все жители планеты: если вакцины будут доступны только части населения, то вирус будет распространяться и мутировать, а это значит, что пандемия будет продолжаться и останется угрозой для всего человечества.

А вот если удастся обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, то уже в следующем году десять ведущих экономик мира получат совокупный доход в 153 млрд долларов, а к 2025 году он составит 466 млрд долларов.

В ООН еще раз напоминают, насколько важно обеспечить международное партнерство, в частности успех проектов ACT Accelerator и COVAХ, позволяющих гарантировать всеобщий доступ к тестам, вакцинам и средствам лечения от коронавирусной инфекции. В настоящее время эти проекты еще не получили необходимого финансирования.

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