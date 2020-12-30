Берегите себя! В Беларуси из-за погодных условий за сутки травмы получили около тысячи человек

В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав.

В Минске пострадали 270 взрослых и 12 детей. За период с 1 декабря от гололедных и холодовых травм в столице пострадали 1223 человека.

В Минской области – 98 человек, из них 4 ребенка. Всего зарегистрировано 1127 травм.

В Гомельской области за сутки было зафиксировано 227 травм, из них 12 у детей. За весь период – 3851 травма.

В Могилевской области за сутки – 174 травмы, из них 15 у детей. За период с 1 декабря от гололедных травм пострадали 1833 человека.

В Витебской области за сутки зарегистрирован 131 пациент с гололедными травмами (12 из них – дети). За весь период – 1853 человека.

В Брестской области за сутки в медучреждение по поводу травмы обратился 1 человек. Всего за весь период – 760 пострадавших.

В Гродненской области за сутки пострадали 4 взрослых. За весь период – 419 человек.

Минздрав еще раз просит всех граждан: чтобы избежать травм, необходимо одеваться по погоде!

А тем временем новости от Белгидромета на предстоящие двое суток по-прежнему неутешительные: на 30 и 31 декабря по стране объявлен желтый уровень опасности в связи с туманами и гололедицей на дорогах. В некоторых районах по северу республики сохранится гололед.

Берегите себя, особенно в преддверии и во время новогодних праздников!

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