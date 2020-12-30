Белорусская оппозиция заявила о наличии у нее чернового варианта Конституции

Белорусская оппозиция имеет черновой вариант Конституции, подготовлен также проект избирательного кодекса, сообщил журналистам представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько в среду.

“На сегодняшний день мы имеем следующее. Первое: подготовлен проект избирательного кодекса. Он согласован с основными политическими структурами – с теми, кого называют сегодня журналисты “старая оппозиция” или “оппозиция с кредитной историей”, и новыми структурами. И на сегодняшний день в публичном пространстве уже есть три раздела проекта конституции новой Беларуси”, – сказал он во время пресс-конференции в режиме онлайн.

При этом Лебедько уточнил, что “на сегодняшний день черновой вариант Конституции новой Беларуси есть”. “Со временем будут появляться новые разделы, в обсуждении которых сможет принять каждый белорус”, – пообещал он.

“Мы ставим амбициозную задачу, чтобы включить в обсуждение и избирательного кодекса и конституции новой Беларуси как можно больше граждан”, – добавил представитель Тихановской.

По его словам, работа над документами организована в открытом режиме, чтобы каждый гражданин мог к ней присоединиться. Так, к этому времени публичные презентации и дискуссии прошли в Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Бобруйске, Сморгони и Столбцах.

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