В Могилеве 29 декабря из-за гололеда и обледенения не ходят троллейбусы

Как сообщают МогилевОнлайн жители города, утром 29 декабря из-за сильного повсеместного обледенения проводов не ходят троллейбусы.

На вчерашний день синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя, а также прогнозировали гололед. Все это могилевчанам пришлось испытать на себе сегодня утром.

— Пока мы не можем сделать прогноза об изменении ситуации и запуске троллейбусов, — сообщили в Троллейбусном парке № 1 Могилева. — Все будет зависеть от погодных условий, но тот температурный прогноз, который мы видим, пока не способствует изменению ситуации.

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