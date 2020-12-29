В Лиозно горел сырзавод, повреждено оборудование и частично уничтожена продукция

28 декабря в Лиозно произошел пожар в производственном корпусе местного филиала ОАО «Молоко», где изготавливают копченый сыр. Сгорело почти два центнера сыра.

Пожарные в 10:47 получили сообщение о возгорании в коптильном цеху производственного корпуса на Добромыслянской улице, 34 в райцентре. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что горит коптильная печь.

До приезда пожарных работники предприятия пытались потушить пожар при помощи шести огнетушителей. Спасатели вывели из корпуса 9 работников, никто не пострадал. После этого пожар был локализован и ликвидирован.

В результате пожара в цеху огнем были уничтожены 180 килограмм продукции, а также повреждена коптильная печь, закопчены стены и потолок цеха. Технологический процесс не нарушен — на предприятии задействуют вторую коптильную печь. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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