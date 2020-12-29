В Чехии нашли артефакт, который может быть частью гвоздя с Распятия Христа

К обнаруженному в средневековом Милевском монастыре артефакту уже проявили интерес представители Католической церкви.

Во время археологических исследований в городе Милевско (Чехия) ученые обнаружили обломки деревянного ящика, украшенного золотом и серебром, и шестидюймовый кусок железного гвоздя с золотым крестом, который, как они полагают, может быть частью гвоздя с Распятия Иисуса Христа. Об этом сообщает Spzh.news со ссылкой на iDNES.cz.

Группа ученых, под руководством Иржи Шинделарж, работала над созданием 3D-модели церкви святого Илии. Исследуя стены с помощью сканирования, специалисты обнаружили в стене трехметровую нишу, которая оказалась входом в потайной коридор.

Коридор привел исследователей в комнату размером 2,2 х 2,5 х 1,25 метра, в которой была обнаружена недоступная полость – в ней и нашли обломки деревянной шкатулки, украшенной золотом и серебром.

На золотой пластине, которая изначально украшала крышку шкатулки, нанесен крест и две буквы «IR», что, по мнению ученых, вероятно является аббревиатурой от латинского Jesus Rex – Иисус Царь. Внутри ящика лежал кусок железного гвоздя длиной около шести дюймов с изогнутым золотым крестом.

По мнению археологов, те, кто спрятали гвоздь, были уверены, что он являлся частью одной из реликвий, связанной со страданиями Иисуса Христа.

«Находка в Милевском монастыре представляет собой чрезвычайно важное открытие с точки зрения науки и христианской религии. Ею сразу же заинтересовались иерархи Католической церкви. Ее культурную и историческую стоимость невозможно переоценить», – отметили археологи.

После проведения всех необходимых лабораторных исследований артефакта его, как предполагается, объявят культурным достоянием Чехии и передадут в один из костелов республики.

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