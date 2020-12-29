Такого не было давно: Минюст зарегистрировал новое общественное объединение – “Патриоты Беларуси”

Сегодня Министерством юстиции было зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Такого в нашей стране не было уже очень давно.

Новое объединение ставит своей целью “построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси”.

Основатели РОО планируют, что его деятельность будет направлена на “воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы”.

Как сообщает @euroradio, основатель “патриотов” – Сергей Рачковский, один из организаторов автопробегов за действующую власть под красно-зелеными флагами.

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