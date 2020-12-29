“Странный и бесполезный документ, недружественный шаг”: МИД отреагировал на американский “Акт о демократии в Беларуси”

Пресс-секретарь МИД Беларуси А.Глаз прокомментировал принятие в США “Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси” 29 декабря 2020 года, подписанного президентом США Дональдом Трампом в пакете с множеством других законодательных актов.

“Большого внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет. При этом следует понимать, что именно так выглядят однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства”, – высказал мнение А.Глаз.

Якобы навязывание американскими законодателями демократических шаблонов другим странам МИД Беларуси считает пародийным, потому что в самих США положение дел с демократией, по мнению представителя белорусского внешнеполитического ведомства, весьма и весьма далеко от идеала.

“Вместе с тем Беларусь по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США, притом как с уходящей, так и с будущей администрацией, но сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог”, – выразил надежду пресс-секретарь МИД.

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