США потратят $290 млн на «противодействие влиянию России»

Пакет законопроектов о финансировании работы правительства утвердил президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты направят в текущем финансовом году $290 млн на «противодействие влиянию России».

Об этом говорится в пакете законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, который утвердил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Раздел по ассигнованиям Госдепартамента предусматривает направление «$290 млн на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире».

При этом на «противодействие влиянию Китая» выделяется $300 млн.

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