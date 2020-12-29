Правительство Литвы обсуждает меры помощи работникам санатория Belorus

Представители правительства Литвы заявили, что обдумывают пути помощи работникам санатория в Друскининкай, так как из-за санкций Евросоюза (ЕС) были заморожены его банковские счета.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите подтвердила BNS, что счета санатория Belorus заморожены из-за санкций ЕС в отношении Главного хозяйственного управления президента Беларуси, которое и является владельцем санатория. Она отметила, что помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко.

“Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации оказались несколько сотен работающих на этом белорусском предприятии граждан Литвы – в настоящее время обсуждаются все варианты, как напрямую помочь им, но не оказывать никакой помощи режиму”, – сказала BNS В. Шмайжите.

Она также подчеркнула, что из-за продолжающегося в Беларуси насилия риск для предприятий, которые напрямую работают с режимом, возрастает.

“Очень важно не забывать, почему были введены санкции в отношении предприятий и физических лиц Беларуси – из-за непрекращающегося насилия против мирных протестующих в Беларуси, вероятно, что санкций будет всё больше. Только так мы можем продемонстрировать, что то, что происходит на улицах Минска, неприемлемо. На фоне непрекращающихся протестов и незаконного их подавления риски для предприятий, работающих напрямую с режимом, возрастают”, – отметила пресс-секретарь министра.

Санкции в отношении режима Беларуси ЕС ввел из-за насилия против мирных протестующих и фальсификации выборов. Главное хозяйственной управление президента Беларуси было внесено в санкционный список 17 декабря.

Глава санатория Илья Епифанов в понедельник заявил BNS, что банк Swedbank заморозил счета 18 декабря, а причина – санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси.

Под данным Фонда соцстрахования Литвы, в санатории Belorus работают 393 человека.

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